На Донбасі українські бійці знешкодили групу диверсантів



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Підрозділ, що виконує завдання на спостережних постах, захопив зброю диверсантів Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Ворог після бою розпочав відхід, втративши двох бойовиків вбитими та двох пораненими

На Маріупольському напрямку українськими бійцями було відбито напад диверсійно-розвідувальної групи ворога.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«О 20.00 15 квітня ворог розпочав масований обстріл наших позицій на Маріупольському напрямку. Під прикриттям вогню розпочала висування ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка мала на меті знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил наших підрозділів», - розповіли у штабі.

Зазначається, що о 20.39 особовим складом спостережних постів було помічено висування диверсійно-розвідувальної групи противника у складі 12 осіб.

«Вогнем із стрілецької зброї просування ворога було припинено. Зав'язався бій. Спостережні пости були підтримані вогнем зі взводних опорних пунктів засобами вогневого ураження батальйону», - заявили у штабі.

Повідомляється, що в результаті ворог розпочав відхід, втративши двох бойовиків вбитими та двох пораненими.

Підрозділ, що виконує завдання на спостережних постах, захопив зброю диверсантів та карту з відміченим в глибині української оборони об'єктами, на яких було сплановано диверсії.

Нагадаємо, у понеділок, 15 квітня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 та 82 мм.