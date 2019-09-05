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    На Донбасі загинув 26-річний боєць «Азову»

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    <p><span>Едуард Шахов родом із Херсонської області. Йому було 26 років<o:p></o:p></span></p> - На Донбасі загинув 26-річний боєць «Азову»

    Едуард Шахов родом із Херсонської області. Йому було 26 років

    В «Азові» Едуард Шахов служив з літа 2015 року

    На Світлодарській дузі 4 вересня від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку «Азов» Едуард Шахов, відомий серед побратимів як «Шах».

    Про це повідомляє пресслужба полку «Азов».

    Зазначається, що в «Азові» Шахов служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. В своєму підрозділі був командиром відділення, також обіймав посаду парамедика.

    Шахов родом із Херсонської області, проте частину життя він провів на Донбасі, навчався в окупованому нині Донецьку.

    Полк «Азов» висловив співчуття родині бійця.

    Раніше повідомлялося, що в середу, 4 вересня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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