На Донбасі загинув 26-річний боєць «Азову»



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Едуард Шахов родом із Херсонської області. Йому було 26 років

В «Азові» Едуард Шахов служив з літа 2015 року

На Світлодарській дузі 4 вересня від кулі снайпера загинув 26-річний боєць полку «Азов» Едуард Шахов, відомий серед побратимів як «Шах».

Про це повідомляє пресслужба полку «Азов».

Зазначається, що в «Азові» Шахов служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. В своєму підрозділі був командиром відділення, також обіймав посаду парамедика.

Шахов родом із Херсонської області, проте частину життя він провів на Донбасі, навчався в окупованому нині Донецьку.

Полк «Азов» висловив співчуття родині бійця.

Раніше повідомлялося, що в середу, 4 вересня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.