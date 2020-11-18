На Донбасі загинув український десантник

На Донбасі загину уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження

Обставини загибелі військовослужбовця не уточнюються

У районі проведення Операції об’єднаних сил 16 листопада під час несення служби з охорони базового табору загинув український військовий. Про це повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України.

«Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)», – говориться в повідомленні.

16 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що у Станиці Луганській військовослужбовець вбив свого співслужбовця, намагаючись видати це за самогубство.