На Донбасі загинув український десантник
Обставини загибелі військовослужбовця не уточнюються
У районі проведення Операції об’єднаних сил 16 листопада під час несення служби з охорони базового табору загинув український військовий. Про це повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України.
«Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)», – говориться в повідомленні.
16 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що у Станиці Луганській військовослужбовець вбив свого співслужбовця, намагаючись видати це за самогубство.
Минулої доби, 17 листопада, бойовики два рази порушили «режим тиші» на Донбасі, втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.