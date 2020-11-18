  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі загинув український десантник

    • Розсилка
    На Донбасі загину уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження - На Донбасі загинув український десантник
    На Донбасі загину уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження
    Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ/Facebook

    Обставини загибелі військовослужбовця не уточнюються

    У районі проведення Операції об’єднаних сил 16 листопада під час несення служби з охорони базового табору загинув український військовий. Про це повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України.

    «Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)», – говориться в повідомленні.

    16 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що  у Станиці Луганській військовослужбовець вбив свого співслужбовця, намагаючись видати це за самогубство. 

    Теги: Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies