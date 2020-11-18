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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «режим тиші»

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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші - Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили «режим тиші»
    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Минулої доби, 17 листопада, бойовики два рази порушили «режим тиші» на Донбасі.

    Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    «Упродовж минулої доби, 17 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні та додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    «Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано», – повідомили у штабі.

    «Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», резюмували військові.

    Теги: військові час
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