Кравчук підтвердив, що Україна дозволила бойовикам «ДНР» оглянути позиції ЗСУ на Донбасі



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Кравчук підтвердив, що Україна дозволила бойовикам «ДНР» оглянути позиції ЗСУ

Кравчук не вважає, що це рішення є формалізацією бойовиків, оскільки інспекція буде за участі представниці ОБСЄ

Очільник української делегації на перемовинах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кравчук підтвердив участь бойовиків так званої «ДНР» в інспектуванні позицій українських військових на Донбасі. Він, утім, вважає, що це не означає визнання незаконних утворень Києвом.

Про це Кравчук заявив в етері «ТСН».

Він нагадав, що на засіданні ТКГ 9 вересня у зв’язку із загостренням на Донбасі сторони ухвалили рішення про «спільне інспектування». І перерахував його учасників: «представники від ОРДО Донецької області, українська сторона в межах СЦКК і… координатора від ОБСЄ пані Хайді Грау».

На думку Кравчука, «спільне інспектування» відбуватиметься так: «Вони зберуться там завтра, о другій годині дня, і подивляться: хто каже правду, а хто каже неправду. Щоб на цьому поставити крапку».

Однак, Кравчук не вважає, що це рішення є формалізацією бойовиків, оскільки інспекція буде за участі представниці ОБСЄ.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

Зазначимо, 5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.