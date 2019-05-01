На Донеччині від кулі снайпера загинув 51-річний солдат бригади імені короля Данила



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Загиблий Володимир Куцик мешкав на Львівщині

Солдат Куцик перебував на спостережному посту взводного опорного пункту одного із підрозділів бригади та виконував бойове завдання

У вівторок, 30 квітня, у районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області ворожий снайпер застрелив солдата 24-ї окремої механізовної бригади імені короля Данила Володимира Куцика.

Про це повідомила прес-служба бригади.

Володимир Анатолійович Куцик народився 22 квітня 1968 року. Мешкав у селі Стоянів Радехівського району на Львівщині.

Солдат Куцик перебував на спостережному посту взводного опорного пункту одного із підрозділів бригади та виконував бойове завдання.

«Під час зміни Володимиром позиції бойовики відкрили вогонь із новітньої російської снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм. Одна із куль поранила нашого захисника. Йому відразу було надано невідкладну медичну допомогу та розпочато евакуацію до лікарні. Але, на жаль, поранення виявилося несумісним із життям», - йдеться у повідомленні.

«Відповідальний, доброзичливий, щирий, завжди готовий прийти на допомогу і навчити. З повагою ставився до своїх командирів, не зважаючи на те, що був набагато старшим за них. Його поважали у колективі – таким Володимир Анатолійович залишиться у нашій пам’яті», - розповіли побратими загиблого.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, один військовий загинув.