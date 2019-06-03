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    На Донеччині загинув десантник Збройних сил

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    3 червня на Донбасі&nbsp;трагічно загинув десантник Вадим Забава - На Донеччині загинув десантник Збройних сил
    3 червня на Донбасі трагічно загинув десантник Вадим Забава

    46-річний Вадим Забава – перша втрата Операції Об'єднаних сил в червні

    Під час виконання завдання у районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Вадим Забава.

    Про це повідомляє прес-служба Десантно-штурмових військ ЗС України.

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    Вадим Забава загинув в ООС під час виконання завдання внаслідок трагічного випадку

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    «З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі 3 червня під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

    Вадим Забава народився 11 серпня 1972 року. Був членом громадської організації «Спілка ветеранів АТО».  Жив у Гуляйполі.

    46-річний Вадим Забава – перша втрата ООС в червні.

    Раніше повідомлялося, що пішов з життя один із командирів полку «Азов» Ігор Прозапас із позивним Кіхот.

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