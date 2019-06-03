На Донеччині загинув десантник Збройних сил



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3 червня на Донбасі трагічно загинув десантник Вадим Забава

46-річний Вадим Забава – перша втрата Операції Об'єднаних сил в червні

Під час виконання завдання у районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Вадим Забава.

Про це повідомляє прес-служба Десантно-штурмових військ ЗС України.

Вадим Забава загинув в ООС під час виконання завдання внаслідок трагічного випадку

«З сумом повідомляємо, що сьогодні вночі 3 червня під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об'єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

Вадим Забава народився 11 серпня 1972 року. Був членом громадської організації «Спілка ветеранів АТО». Жив у Гуляйполі.

46-річний Вадим Забава – перша втрата ООС в червні.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя один із командирів полку «Азов» Ігор Прозапас із позивним Кіхот.