За 5 років війни на Донбасі загинуло понад 240 дітей



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Близько 15 тисяч неповнолітніх на Донбасі постійно знаходяться у небезпеці та страху

За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей, ще 56 — безвісти зникли. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що підрозділи агресора зруйнували більше 700 шкіл пострілами із заборонених артилерії і танків.

«Близько 15 тисяч неповнолітніх постійно знаходяться у небезпеці та страху обстрілів з боку російського агресора. Психологічні травми, отримані ними зараз, назавжди залишаться у їхньому житті», - наголошують військовослужбовці.

Зазначається, що весь цей час Збройні сили України захищали та захищають дітей.

«І допоки українські військові стоятимуть на передовій, доти українські діти матимуть справжню гарантію власної безпеки», - заявили у ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей.