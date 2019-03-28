На Донеччині заступник голови окружкома від Наливайченка отримав строк за носіння зброї



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Чоловік за 1 тис. грн купив гладкоствольного пістолета у невідомої особи

Краматорський міський суд Донецької області визнав винним діючого заступника голови окружної виборчої комісії №49 Євгена Бова у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив випробувальний термін – один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 19 березня.

За матерілами справи у вересні 2017 року обвинувачений за 1 тис. грн купив гладкоствольний пістолет Rohm RG 88 калібру 9 мм у невідомого чоловіка на одному з ринків Торецька Донецької області.

У листопаді 2018 року правоохоронці вилучили зброю з салону автомобіля Євгена Бова.

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості, яку підписав обвинувачений заступник голови ОВК. Сторони погодилися на призначення покарання Євгену Бові за ч.1 ст.263 КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України, його звільнено від відбування покарання з випробуванням – один рік.

У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості. Також у тексті вироку зазначено, що протягом іспитового строку на засудженого покладено ряд обов'язків : періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації ,повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи ,навчання.

Додамо, що Євген Бова зайшов до керівного складу окружної виборчої комісії №49 за квотою кандидата у президенти Валентина Наливайченка.