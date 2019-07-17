На Донеччині затримали групу наркоділків, організовану екс-правоохоронцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники займалися збутом наркотичних засобів – метамфетамін та метадон

На території Костянтинівки орудувала злочинна група, учасники якої розповсюджували метамфетамін та метадон. Організував групу колишній посадовець міліції. Затримали зловмисників за участю працівників внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У січні 2019 року оперативники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та прокуратура Донецької області почали документування злочинної діяльності групи осіб, яка діяла на території Костянтинівки. Зловмисники займалися збутом наркотичних засобів – метамфетамін та метадон.

До складу угруповання входили раніше судимі місцеві мешканці. Лідером наркодилерів виявився колишній співробітник Костянтинівського міськвідділу ГУМВС України у Донецькій області. Проходив службу в оперативних підрозділах міліції, звільнився у 2008 році з посади начальника сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Організувавши наркокартель, чоловік погрожував співробітникам правоохоронних органів про помсту у разі перешкоджання його діяльності. Свого часу зловмисник відбував три роки покарання у в’язниці за злочини, пов’язані з наркотиками та зброєю. Відразу після того, як він звільнився з місць позбавлення волі, автомобіль судді, який вів його справу, спалили, а на адресу працівників прокуратури теж почали надходити погрози.

Наркоділок продовжив займатися збутом наркотовару, згуртувавши навколо себе групу дилерів. На оборудки з клієнтами лідер угруповання приїжджав на квадроциклі, у масці та з вогнепальною зброєю.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Донецькій області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Оперативники УДВБ НПУ та Управління протидії накрозлочинності поліції Донеччини провели низку оперативних закупівель товару у наркоділків. Експертиза підтвердила, що придбана речовина – наркотичний засіб метадон. Фахівці спецпідрозділу КОРД підготували детальний і ґрунтовний план проведення затримання, бо організатор групи реалізовував наркотовар у спеціальних місцях, задіюючи спецтехніку, на випадок втечі та переслідування, а також мав зброю, щоб чинити опір.

16 липня у Костянтинівці силами оперативників внутрішньої безпеки НПУ, бійців КОРДу, працівників Управління протидії наркозлочинності, слідчого управління ГУНП у Донецькій області та прокуратури було проведено спецоперацію по затриманню 43-річного ватажка угруповання та його учасників.

Головний фігурант намагався втекти від правоохоронців на квадроциклі, проте бійці спецпідрозділу поліції Донеччини КОРД спрацювали затримали його.

При обшуку транспортного засобу було виявлено і вилучено розфасований метадон та дві сигнальні ракети. Також у організатора виявили незареєстровану зброю, готову до стрільби.

На теперішній час лідера наркогрупи затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Після остаточної кваліфікації дій фігурантів викритого угруповання їм буде оголошено підозру.