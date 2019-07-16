На Троєщині молодики зламали агітаційний намет (фото)



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Нападники пошкодили агітаційний намет Фото: Нацполіція

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження.

Столичні поліцейські затримали двох підозрюваних у пошкодженні агітаційного намету на проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва.

Як інформує пресслужба поліції Києва, до правоохоронців надійшло повідомлення, що двоє молодиків ламають агітаційний намет. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці встановили, що до представників політичної партії підійшли двоє чоловіків, які нецензурно висловлювались і вимагали демонтувати агітаційний намет. Далі вони намагалися власноруч його скласти, але конструкція розламалася», - розповіли в поліції.

Поліцейські виявили правопорушників на місці злочину. Киян, 1982 та 1999 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії та узгоджується проект підозри з Київською місцевою прокуратурою №3.

Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з початку передвиборчої кампанії у Києві правоохоронці зареєстрували 423 факти порушень виборчого законодавства, склали 124 адміністративних протоколів і провели профілактичні бесіди з правопорушниками.