На допит в ГПУ прийшли Вовк та ще троє суддів



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Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк

Всі судді зайшли до будівлі Генпрокуратури через «чорний хід»

Судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко в п’ятницю, 2 серпня, прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Всі судді зайшли до будівлі Генпрокуратури через «чорний хід», повідомляє Укрінформ.

Голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку вже вручили повідомлення про підозру, повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Павло Вовк зараз на допиті. Повідомлення про підозру йому вже вручене», - сказала вона.

Тим часом біля головного входу до Генпрокуратури відбувається акція проти керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка, який займається, в тому числі, справою Окружного адмінсуду, повідомляє «Українська правда».

Від Горбатюка вимагають розслідувати справи по вбивствам на Майдані. Водночас, деякі учасники акції ховають свої обличчя від журналістів та відмовляються відповідати на запитання.

Як відомо, 30 липня прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також ще трьох суддів викликали до Генеральної прокуратури на 2 серпня. Їм будуть вручені підозри.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.