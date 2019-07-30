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    Політика

    Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури

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    26 липня в Окружному адмінсуді НАБУ провело обшуки - Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури
    26 липня в Окружному адмінсуді НАБУ провело обшуки

    Суддів Окружного адмінсуду, де минулої п’ятниці НАБУ провело обшуки, допитають через три дні

    Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також ще трьох суддів викликали до Генеральної прокуратури на 2 серпня.

    Як повідомляє прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган, їм будуть вручені підозри.

    «Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 р. на 14:00», - написала вона в Facebook.

    Вона також нагадала, що перед цим у четвер Юрій Луценко проведе заслуховування по справі.

    Павла Вовка очікують о 14:00, Євгенія Аблова - о 14:45, Ігоря Погрібініченко - о 15:30, Іван Шепітко - о 16:15.

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    Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури
    Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури
    Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури
    Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури

    Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

    Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

    Читайте також: Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ

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