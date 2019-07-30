Чотирьох суддів скандального Окружного адмінсуду викликають на п’ятницю до Генпрокуратури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 липня в Окружному адмінсуді НАБУ провело обшуки

Суддів Окружного адмінсуду, де минулої п’ятниці НАБУ провело обшуки, допитають через три дні

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також ще трьох суддів викликали до Генеральної прокуратури на 2 серпня.

Як повідомляє прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган, їм будуть вручені підозри.

«Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 р. на 14:00», - написала вона в Facebook.

Вона також нагадала, що перед цим у четвер Юрій Луценко проведе заслуховування по справі.

Павла Вовка очікують о 14:00, Євгенія Аблова - о 14:45, Ігоря Погрібініченко - о 15:30, Іван Шепітко - о 16:15.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Читайте також: Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ