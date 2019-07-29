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    Адвокат Окружного суду Солодко: під час обшуку вилучили кілька справ щодо Горбатюка і Ситника

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    Адвокат Євген Солодко - Адвокат Окружного суду Солодко: під час обшуку вилучили кілька справ щодо Горбатюка і Ситника
    Адвокат Євген Солодко

    У НАБУ категорично заперечують розповсюджену адвокатом інформацію

    Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду. Про це пише «Українська правда».

    «В п’ятницю директор НАБУ мав бути в Сарнах, де повинен був розглядатися адмінпротокол, щодо його відпочинку, але замість того він вийшов на брифінг…і все б нічого, але під час обшуку було вилучено, зокрема у судді Арсірія декілька адміністративних справ стороною яких є Горбатюк і Ситник», - зазначив Солодко.

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    Він уточнив, що йдеться, зокрема, про справу за відповідним позовом до директора НАБУ Ситника про оскарження його дій, які виразилися у прийнятті на службу на посади старших детективів та детективів без оголошення та проведення відповідного конкурсу.

    «Інше провадження за позовом Горбатюка до ГПУ і Луценка Юрія Віталійовича про визнання протиправним дій та скасування наказу номер 91 від 16.05.2018 року. Я так розумію, це наказ про реорганізацію його колишнього підрозділу», - наголосив адвокат.

    Солодко заявив, що Горбатюк і Ситник могли відстоювати власні інтереси. Він додав, що 29 липня ДБР зареєструвало заяву про скоєння «втручання у правосуддя», у зв’язку з тим, що у п’ятницю робота суду була повністю заблокована.

    Адвокат також запевнив, що у суді зацікавлені у тому, щоб судді, які згадуються у фільмі НАБУ, отримали підозри, бо тоді вони стануть повноцінними учасниками процесу і зможуть себе захищати, однак підозр наразі немає.

    У Національному антикорупційному бюро заперечили розповсюджену адвокатом Євгеном Солодком інформацію.

    «Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодко, під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративном суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні Бюро у Facebook

    У НАБУ пояснили, що йдеться про санкціоновані слідчі дії, які детективи Бюро провели спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ 26 липня у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК. 

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