Генпрокуратура отримала проєкти підозр на суддів Окружного суду, керівництво країни поки не коментує справу



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В окружному адмінсуді заявили, що записи НАБУ були вирізані з контексту

Пройшло вже три дні з оголошення на всю країну підозр у злочинах, які вчиняли судді скандального Окружного адмінсуду

Проєкти підозр голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку та іншим трьом суддям надійшли на підпис в Генпрокуратуру через три дня після пресконфренції керівників Управління спецрозслідувань та НАБУ.

«Лише о 10:55 понеділка, 29.07.19, підозри на суддів ОАСК надійшли на підпис до заступника Генпрокурора», - написала в Facebook речник генпрокурора Лариса Сарган..

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Активіст Роман Сініцин вказує, що «третій день Павло Вовк та інші фігуранти можуть перетнути кордон, втекти й уникнути відповідальності». До того ж це – момент, коли можна перевірити владу на готовність до реальних, а не косметичних змін.

«Третій день мовчить Президент, генеральний прокурор, який переховується у відпустці, в.о. голови СБУ, директор ДБР, секретар РНБО, інші посадові особи, які мали б негайно реагувати на виявлені і задокументовані факти незаконного втручання в діяльність ВККС, ДБР, ДСА, Уповноваженої ВР з прав людини й інші, які напряму несуть загрозу національній безпеці України», - написав Сініцин.

Також він вказує, що цю справу ніяк не коментують представники нової опозиції - Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук.

Активіст підозрює, що в Офісі президента можуть спустити все на гальмах, залишити підозри не підписаними, а зручний суд переорієнтувати під себе. «Тим більше, як ми чули на оприлюднених записах, є відповідна готовність самих суддів».

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

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