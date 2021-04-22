Доба на Донбасі: бойовики вісім разів порушували тишу

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі Красногорівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 22 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.