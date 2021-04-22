ОБСЄ знову виявила «Гради» бойовиків за лініями відведення

Також СММ зафіксувала 42 танки Т-72 на полігоні на полігоні поблизу н. п. Тернове

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню «Град», розміщених в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з порушенням ліній відведення. Про це сказано в звіті СММ ОБСЄ за 20 квітня.

Так, 19 квітня безпілотник місії зафіксував 6 «Градів» поблизу н. п. Каютине (47 км на північний схід від Донецька), та ще шість таких РСЗВ – у н. п. Чорнухине (64 км на південний захід від Луганська).

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала 18 квітня 42 танки Т-72 на полігоні поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), які були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння та техніки. На цьому полігоні російських окупаційних військ також виявили 23 бойові броньовані машини.

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованій Росією території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню «БМ-21 «Град», а також 18 гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення.

Зазначається, що 15 «Градів» було виявлено патрулем Місії поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська). Там було зафіксовано і 8 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

Ще сім реактивних систем залпового вогню «БМ-21 «Град» патруль СММ ОБСЄ виявив на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

На цьому аеродромі також розміщено 10 буксированих гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм - 5 од., Д-30 «Жаба», 122 мм - 5 од.).