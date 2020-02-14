На Гаїті через пожежу в дитбудинку загинули 15 дітей
У рятувальників не було обладнання, щоб врятувати дітей
В результаті пожежі, що охопила несанкціонований дитячий будинок на Гаїті, загинули 15 дітей.
Про це повідомляє The Guardian.
Пожежа спалахнула в дитячому притулку, керованому американською християнською групою, що викликало нові суперечки з приводу поширення незареєстрованих дитячих будинків у бідній країні Америки.
Двоє дітей згоріли дотла. Тринадцять інших померли у лікарні через задухи.
Рятувальники прибули на місце події на мотоциклах, у них не було балонів з киснем або машин швидкої допомоги, необхідних для перевезення дітей в лікарні. Дітей можна було врятувати, але для цього не було обладнання.
Директор Інституту соціального забезпечення, сказала, що дитячий будинок, в якому знаходилося близько 60 дітей, не має державного дозволу на роботу.
Тільки 35 з 754 дитячих будинків у Гаїті легальні.