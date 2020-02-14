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    На Гаїті через пожежу в дитбудинку загинули 15 дітей

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    На Гаїті через пожежу в дитбудинку загинули 15 дітей

    У рятувальників не було обладнання, щоб врятувати дітей

    В результаті пожежі, що охопила несанкціонований дитячий будинок на Гаїті, загинули 15 дітей.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Пожежа спалахнула в дитячому притулку, керованому американською християнською групою, що викликало нові суперечки з приводу поширення незареєстрованих дитячих будинків у бідній країні Америки.

    Двоє дітей згоріли дотла. Тринадцять інших померли у лікарні через задухи.

    Рятувальники прибули на місце події на мотоциклах, у них не було балонів з киснем або машин швидкої допомоги, необхідних для перевезення дітей в лікарні. Дітей можна було врятувати, але для цього не було обладнання.

    Директор Інституту соціального забезпечення, сказала, що дитячий будинок, в якому знаходилося близько 60 дітей, не має державного дозволу на роботу.

    Тільки 35 з 754 дитячих будинків у Гаїті легальні.

    рятувальники Гаїті будинок
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