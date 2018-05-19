На Харківщині чоловік знайшов у селі гранату і залишив собі

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Вилучена граната

На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка боєприпас

Гранату «РГД-5» та підривач зберігав у себе вдома 31-річний житель Зачепилівського району Харківської області. Про це інформує поліція Харківщини.

До Зачепилівського відділення поліції надійшла заява від місцевого мешканця про те, що його знайомий за місцем мешкання зберігає боєприпас.

Під час санкціонованого обшуку помешкання 31-річного чоловіка поліцейські виявили гранату та підривач. Господар житла пояснив, що дані предмети знайшов на околиці села.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на одній з вулиць міста Бровари, що під Києвом, поліцейські зупинили підозрілого перехожого. Під час поверхневого огляду у рюкзаку 35-річного чоловіка правоохоронці виявили дві гранати Ф-1.