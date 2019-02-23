На Харківщині викрадач агітаційного намету може сісти на три роки



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Поліцейські встановлюють усі обставини події

Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки металевого агітаційного намету одного з кандидатів на посаду президента.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці нагадали: 19 лютого до поліції звернувся депутат Харківської облради із заявою про те, що 12 лютого на площі Соборності у Богодухові невідомий розібрав агітаційну металеву конструкцію одного з кандидатів у президенти, завантажив її в авто та поїхав у невідомому напрямку.

«Вжитими заходами працівники Богодухівського відділу поліції 20 лютого встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився мешканець Харківського району, 26-річний житель селища Пісочин. Чоловік зізнався у скоєному. Речові докази вилучені та повернуті власнику«, - додали у поліції.

Відомості про цей інцидент внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.