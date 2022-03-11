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    На Харківщині загинув колишній проректор університету внутрішніх справ Московський

    На Харківщині загинув колишній проректор університету внутрішніх справ Московський
    фото: Telegram/Антон Геращенко

    Снаряд потрапив до будинку полковника

    У місті Дергачі Харківської області загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ полковник Валерій Московський. Про це повідомляє Антон Геращенко.

    «Російський окупант прямим попаданням потрапив до житлового будинку в Дергачах. Загинула також його 21-річна онука Анастасія», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.

    Теги: окупанти Антон Геращенко війна ракета
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    На Харківщині загинув колишній проректор університету внутрішніх справ Московський