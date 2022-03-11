На Харківщині загинув колишній проректор університету внутрішніх справ Московський

Снаряд потрапив до будинку полковника

У місті Дергачі Харківської області загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ полковник Валерій Московський. Про це повідомляє Антон Геращенко.

«Російський окупант прямим попаданням потрапив до житлового будинку в Дергачах. Загинула також його 21-річна онука Анастасія», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.