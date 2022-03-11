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    Після обстрілу окупантами Луцька загинули двоє, поранено шестеро

    Після обстрілу окупантами Луцька загинули двоє, поранено шестеро
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники продовжують розчищати завали

    Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

    «Сьогодні вранці, приблизно о 05.45, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації – по об'єктах військового аеродрому «Луцьк». Інформація про загиблих на цей час: виявлено двох загиблих військовослужбовців, поранених різного ступеню тяжкості – 6», – повідомив він.

    Погуляйко додав, що триває розчистка завалів.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

    Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Луцьк рятувальники час
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    Після обстрілу окупантами Луцька загинули двоє, поранено шестеро