Після обстрілу окупантами Луцька загинули двоє, поранено шестеро

Рятувальники продовжують розчищати завали

Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

«Сьогодні вранці, приблизно о 05.45, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації – по об'єктах військового аеродрому «Луцьк». Інформація про загиблих на цей час: виявлено двох загиблих військовослужбовців, поранених різного ступеню тяжкості – 6», – повідомив він.

Погуляйко додав, що триває розчистка завалів.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.