Після обстрілу окупантами Луцька загинули двоє, поранено шестеро
Рятувальники продовжують розчищати завали
Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
«Сьогодні вранці, приблизно о 05.45, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації – по об'єктах військового аеродрому «Луцьк». Інформація про загиблих на цей час: виявлено двох загиблих військовослужбовців, поранених різного ступеню тяжкості – 6», – повідомив він.
Погуляйко додав, що триває розчистка завалів.
Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.
Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.
Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.