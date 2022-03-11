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    Росія обстріляла Білорусь. Арестович звернувся до білорусів (відео)

    Білорусам тепер треба чітко зрозуміти, їх вже втягнули у цю війну - Росія обстріляла Білорусь. Арестович звернувся до білорусів (відео)
    Білорусам тепер треба чітко зрозуміти, їх вже втягнули у цю війну
    з відкритих джерел

    Україна за 16 днів війни знищила більше 12 тисяч російських солдат

    Російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

    У зв'язку з цією подією, радник Офісу президента України, Олексій Арестович звернувся до громадян Білорусі.

    «Білоруси. Сьогодні Лукашенко у Москві. І саме під його візит, російські літаки о 14:00 вдарили по території України в Рівненській області, зробили крюк і вдарили по території Білорусі. Після чого білоруські солдати пішли в бік кордону.

    У нас є звернення нашого міністра оборони і я готовий його повторити: ми не збираємося воювати з білорусами, а ви маєте не дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру.

    Ми за 16 днів знищили більше 12 тисяч російських солдат. Не треба вам потрапляти в їх число», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, за кілька годин до російської провокації, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі.

    Для маскування росіяни проведуть атаку із повітряного простору України. Таким чином країна-агресор хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

    Теги: Білорусь Росія війна провокация Олексій Арестович #stoprussia
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    Росія обстріляла Білорусь. Арестович звернувся до білорусів (відео)