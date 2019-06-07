На Харківщині знайшли мертвими двох працівників дитсадка



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57-річний працівник садочка проводив ремонтні роботи, його 33-річна донька, яка працювала у дитсадку медсестрою, помітила, що батька довго немає, пішла на пошуки й також зникла

На Харківщині 7 червня у сточній ямі знайшли тіла чоловіка та жінки – батька та доньки. Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.

«Зі слів співробітників дошкільного закладу з’ясувалося, що 57-річний працівник установи проводив ремонтні роботи. 33-річна донька чоловіка, яка також працює у дитячому садку медсестрою, помітила, що батько тривалий час відсутній. Жінка пішла на допомогу та не повернулася», - прокоментували в поліції.

Зараз встановлюються причини смерті батька та доньки.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Цей факт внесли до Журналу єдиного обліку.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.