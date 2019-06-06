Трагедія у Києві: жінка залишила записку і відеозвернення та вистрибнула з 14-го поверху (фото)



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Фото: Інформатор

Жінка лише вчора відзначила свій день народження

У ніч на четвер, 6 червня,на вулиці Кудряшова, 20б у Солом’янському районі Києва сталася трагедія: під 25-поверховим будинком виявили тіло жінки.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:15. Про це повідомляє Інформатор.

Коли на місце прибули лікарі, то їм залишалося лише констатувати смерть жінки.

Попередньо, правоохоронці встановили, що жінка проживала за іншою адресою. Тут її впізнав консьєрж, який повідомив, що вона прийшла до подруги, яка проживає на 14 поверсі.

Під час огляду приміщення було знайдено передсмертну записку і відеозвернення, які залишила загибла.

Особа встановлена, жінці було 33 роки. Тільки вчора, 5 червня, вона відзначила свій день народження.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, 29 травня на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.