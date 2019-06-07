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    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)

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    Мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення - На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    Мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждав мотоцикліст

    У четвер, 6 червня, в Києві на Дніпровській набережній сталася ДТП за участю автомобіля Volvo і мотоцикла.

    Аварія трапилася близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Попередньо, мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль. Однак водій Volvo не зміг дати дорогу, в результаті чого і сталося зіткнення.

    У ДТП постраждав мотоцикліст. За даними поліції, коли чоловіка госпіталізували, він перебував у свідомості. Точної інформації про його стан зараз немає.

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    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали два наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

    Нагадаємо, 6 червня у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор.

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