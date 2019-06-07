На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)
Мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення
Фото: Інформатор
В результаті зіткнення постраждав мотоцикліст
У четвер, 6 червня, в Києві на Дніпровській набережній сталася ДТП за участю автомобіля Volvo і мотоцикла.
Аварія трапилася близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.
Попередньо, мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль. Однак водій Volvo не зміг дати дорогу, в результаті чого і сталося зіткнення.
У ДТП постраждав мотоцикліст. За даними поліції, коли чоловіка госпіталізували, він перебував у свідомості. Точної інформації про його стан зараз немає.
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Фото: Інформатор
На місці події працювали два наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 6 червня у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор.