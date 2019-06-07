На Дніпровській набережній не поділили дорогу Volvo і мотоцикл (фото, відео)



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Мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль, і сталося зіткнення Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждав мотоцикліст

У четвер, 6 червня, в Києві на Дніпровській набережній сталася ДТП за участю автомобіля Volvo і мотоцикла.

Аварія трапилася близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, мотоцикліст намагався обігнати легковий автомобіль. Однак водій Volvo не зміг дати дорогу, в результаті чого і сталося зіткнення.

У ДТП постраждав мотоцикліст. За даними поліції, коли чоловіка госпіталізували, він перебував у свідомості. Точної інформації про його стан зараз немає.

На місці події працювали два наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 6 червня у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор.