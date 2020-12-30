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    На Херсонщині екскерівник підприємства ухилявся від сплати 9 млн грн податків

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    Судом накладено арешт на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого на суму 2,2 млн грн. - На Херсонщині екскерівник підприємства ухилявся від сплати 9 млн грн податків
    Судом накладено арешт на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого на суму 2,2 млн грн.
    Фото з відкритих джерел

    Підприємцю загрожує штраф у розмірі завданих збитків, тобто 9 млн грн

    Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора приватного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області

    Несплата податків підприємцем призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, та підробки офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

    «Слідством встановлено, що обвинувачений упродовж 2018 року, реалізовуючи м’ясну продукцію через мережу роздрібної торгівлі за готівкові кошти, вносив завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів та надалі не вказав у податковій декларації реально отриманий підприємством дохід. Як наслідок, бюджет недоотримав понад 9 млн грн податків на прибуток», – йдеться у повідомленні.

    З метою відшкодування завданих збитків у рамках провадження прокурором заявлено цивільний позов, а судом накладено арешт на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого на суму 2,2 млн грн.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області.

    Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року будуть діяти нові рахунки для надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

    Теги: суд податки Херсонщина поліція
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