На Херсонщині хлопець за дві години зґвалтував трьох жінок

У вчиненні трьох вказаних злочинів підозрюється 22-річний мешканець Нової Каховки

На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні трьох жінок. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області на своїй сторінці у Facebook. У Новокаховський відділ поліції звернулися три жінки. Вони повідомили, що на вулиці з 05.00 по 06.45 (18 січня) із застосуванням фізичної сили



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У вчиненні трьох вказаних злочинів підозрюється 22-річний мешканець Нової Каховки

На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні трьох жінок.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області на своїй сторінці у Facebook.

У Новокаховський відділ поліції звернулися три жінки. Вони повідомили, що на вулиці з 05.00 по 06.45 (18 січня) із застосуванням фізичної сили їх зґвалтував один і той же чоловік. У останньої жертви зловмисник відібрав особисті речі.

На пошуки зловмисника були задіяні працівники Новокаховського, Каховського та Бериславського відділів поліції. Поліцейські провели подвірні обходи, опитали місцевих жителів, перевірили розважальні заклади та осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Як розповів заступник начальника Новокаховського відділу поліції Андрій Ювченко, під підозру потрапив 22-річний раніше судимий житель Бериславського району. Його затримали ввечері у Бериславі. Під час проведення слідчих дій потерпілі впізнали зловмисника.

Відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст.152 Кримінального кодексу України Зґвалтування і ч.2 ст.186 Грабіж.