В Україні подешевшали яйця, гречка та сметана



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Разом з цим подорожчала яловичина - на 5,6%

За останній місяць в Україні подешевшала курятина та яйця. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 9 серпня.

Ціни знизилися на 7%. Курячі яйця тепер коштують 27,4 грн за десяток, а курятина - 91,09 грн за кілограм.

Також за місяць подешевшала сметана - на 7,7% до 53,1 грн за кг, цукор - на 1,4% до 15,4 грн за кг, крупи гречані - на 6,2% до 20,2 грн за кг, ковбаси - на 3,1% до 170,3 грн за кг.

Між тим, подорожчала яловичина - на 5,6% до 136,4 грн за кг. Відбулося зростання вартості макаронів - на 11,5% та олії - на 5,7%, до 38,4 грн за літр.

Нагадаємо, в Держстаті повідомили, що вартість комунальних послуг у червні українцям в середньому обійшлася в 605 грн на місяць.

Джерело: УНН