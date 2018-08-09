  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні подешевшали яйця, гречка та сметана

    • Розсилка
    В Україні подешевшали яйця, гречка та сметана

    Разом з цим подорожчала яловичина - на 5,6%

    За останній місяць в Україні подешевшала курятина та яйця. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 9 серпня.

    Ціни знизилися на 7%. Курячі яйця тепер коштують 27,4 грн за десяток, а курятина - 91,09 грн за кілограм.

    Також за місяць подешевшала сметана - на 7,7% до 53,1 грн за кг, цукор - на 1,4% до 15,4 грн за кг, крупи гречані - на 6,2% до 20,2 грн за кг, ковбаси - на 3,1% до 170,3 грн за кг.

    Між тим, подорожчала яловичина - на 5,6% до 136,4 грн за кг. Відбулося зростання вартості макаронів - на 11,5% та олії - на 5,7%, до 38,4 грн за літр.

    Нагадаємо, в Держстаті повідомили, що вартість комунальних послуг у червні українцям в середньому обійшлася в 605 грн на місяць.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    економіка продукти ціни Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ