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    На Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви

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    Громада села Сошне приєдналась до Православної церкви України&nbsp; - На Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви
    Громада села Сошне приєдналась до Православної церкви України 
    Фото: Фейсбук митрополита Антонія Махоти

    Місцевий священик на збори не прийшов

    Сьогодні, 8 лютого, Ізяславське благочиння Православної церкви України поповнилося ще однією парафією. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота.

    «Релігійна громада села Сошне Ізяславського району (парафія на честь Параскеви Сербської) на загальних зборах одноголосно вирішила вийти із підпорядкування московського патріархату і приєднатися до ПЦУ. Місцевий священик збори проігнорував. На зборах були присутні благочинний Ізяславського округу протоієрей Володимир Ковальчук та священики благочиння Православної церкви України», - йдеться у дописі.

    Нагадаємо, що це вже 31 парафія на Хмельниччині, яка перейшла до ПЦУ з дня Об’єднавчого собору, що відбувся в Києві 15 грудня.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

    3 лютого предстоятеля Православної церкви України офіційно звели на престол

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