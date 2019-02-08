На Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви
-
Розсилка
Місцевий священик на збори не прийшов
Сьогодні, 8 лютого, Ізяславське благочиння Православної церкви України поповнилося ще однією парафією. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота.
«Релігійна громада села Сошне Ізяславського району (парафія на честь Параскеви Сербської) на загальних зборах одноголосно вирішила вийти із підпорядкування московського патріархату і приєднатися до ПЦУ. Місцевий священик збори проігнорував. На зборах були присутні благочинний Ізяславського округу протоієрей Володимир Ковальчук та священики благочиння Православної церкви України», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що це вже 31 парафія на Хмельниччині, яка перейшла до ПЦУ з дня Об’єднавчого собору, що відбувся в Києві 15 грудня.
Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.
3 лютого предстоятеля Православної церкви України офіційно звели на престол
Читайте також: