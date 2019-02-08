На Хмельниччині 31-а громада вирішила приєднатись до Єдиної церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громада села Сошне приєдналась до Православної церкви України Фото: Фейсбук митрополита Антонія Махоти

Місцевий священик на збори не прийшов

Сьогодні, 8 лютого, Ізяславське благочиння Православної церкви України поповнилося ще однією парафією. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота.

«Релігійна громада села Сошне Ізяславського району (парафія на честь Параскеви Сербської) на загальних зборах одноголосно вирішила вийти із підпорядкування московського патріархату і приєднатися до ПЦУ. Місцевий священик збори проігнорував. На зборах були присутні благочинний Ізяславського округу протоієрей Володимир Ковальчук та священики благочиння Православної церкви України», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що це вже 31 парафія на Хмельниччині, яка перейшла до ПЦУ з дня Об’єднавчого собору, що відбувся в Києві 15 грудня.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

3 лютого предстоятеля Православної церкви України офіційно звели на престол

Читайте також: