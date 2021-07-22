На Хмельниччині невідомі понівечили десятки лип заради заробітку

Кілограм сушеної липи здають фармацевтичним компаніям за 200 гривень

На Хмельниччині невідомі порізали, поламали та понівечили півсторічні липи. Усе – задля заготівлі лікувального цвіту. Про це повідомляє «Суспільне».

Поламані й понівечені, зі зрізаним гіллям та оголеними стовбурами – такими залишають півсторічні липи заготовачі лікарського липового цвіту, говорить мешканець села Майдан Олександрівський Микола.

«Ріжуть дерева по самий стовбур. Тоді гілляки відрізають, а все решта лишають. Шкода, і це просто жах, що так роблять. Вони не думають за завтрашній день, живуть одним моментом», – бідкається чоловік.

Місцевий, який назвався Олександром та не хотів, аби його впізнали заготовачі липового цвіту, повідомив, що минулого року такі заробітчани теж калічили дерева в лісосмугах обіч доріг поміж селами Віньковецької громади.

«Вже є результат цієї підлості. І з кожним роком все до гіршого йде», – поскаржився чоловік.

Іван Фішерюк, староста п’яти сіл, де заготовачі липового цвіту ріжуть з дерев гілля, залишаючи голі стовбури, каже: «Виживають люди, нема роботи, люди виїжджають за кордон. Кажуть, двісті гривень кілограм липи, сушеної, коштує».

Наталія Міронова, завідувачка кафедри екології й біологічної освіти Хмельницького Національного університету, зазначила, що навіть обрізка дерев за усіма правилами – стрес для дерева.

«Якщо гілки обламали, то на цьому місці, звичайно, не буде ніякого цвітіння наступного року і за кілька років теж», – каже науковиця. Місця зламів і зрізання гілок, додає вона, потрібно обробляти. «Через ці рани, будемо так казати, можуть потрапляти різні хвороботворні бактерії, гниль з’являтися, це призведе до дупла, всихання дерева», – пояснює

Один з місцевих жителів зазначив, що минулого року жителі зверталися в правоохоронні органи. «Минулого року зверталися в міліцію, в сільську раду, обіцяли приїхати, відреагували нібито. Але результатів ніяких», – зазначив чоловік.

Працівниця Держекоінспекції в області Марія Саєнко розповіла, як чинити в подібних ситуаціях: «Якщо ви побачили, що коїться правопорушення – до прикладу, зрізається зелене насадження чи пошкоджується, телефонуйте в поліцію або державну екологічну інспекцію. Якщо ви побачили, що вже дерево зрізане, дзвоните в державну екологічну інспекцію, інспектор виїжджає на місце, складається протокол огляду і обраховуються збитки, нанесені державі. Якщо особи немає, яка це чинила на місці, тоді передаються матеріали в поліцію для встановлення осіб і притягнення їх до відповідальності».

Нагадаємо, під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева.