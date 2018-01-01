На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання

Оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики рослинного та синтетичного походження на території Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу, мешканець обласного центру, скуповував



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Оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики рослинного та синтетичного походження на території Хмельницької області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу, мешканець обласного центру, скуповував «товар» у київських дилерів. Придбані наркотики він переправляв своїм спільникам у Хмельницьку область через поштові сервіси для збуту в регіоні.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів реалізації наркотичних речовин. За попередніми висновками, оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць.

Співробітники СБ України затримали організатора угруповання в пункті пропуску «Краковець».

За оперативною інформацією, він мав намір виїхати до однієї з країн ЄС, щоб звідти дистанційно керувати нелегальним бізнесом. Під час огляду у зловмисника вилучили амфетамін. У центрі Хмельницького правоохоронці затримали ще двох наркоділків.

При проведенні обшуків у фігурантів справи вилучено близько одного кілограма амфетаміну, психотропні марки, вісімдесят пігулок екстазі та майже півкілограма канабісу.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.