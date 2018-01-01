  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання

    Оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць
    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики рослинного та синтетичного походження на території Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу, мешканець обласного центру, скуповував
    • Сьогодні, 02:49
    • Розсилка

    Оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики рослинного та синтетичного походження на території Хмельницької області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу, мешканець обласного центру, скуповував «товар» у київських дилерів. Придбані наркотики він переправляв своїм спільникам у Хмельницьку область через поштові сервіси для збуту в регіоні.

    Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів реалізації наркотичних речовин. За попередніми висновками, оборот наркотиків перевищував сто тисяч гривень на місяць.

    Співробітники СБ України затримали організатора угруповання в пункті пропуску «Краковець».

    За оперативною інформацією, він мав намір виїхати до однієї з країн ЄС, щоб звідти дистанційно керувати нелегальним бізнесом. Під час огляду у зловмисника вилучили амфетамін. У центрі Хмельницького правоохоронці затримали ще двох наркоділків.

    При проведенні обшуків у фігурантів справи вилучено близько одного кілограма амфетаміну, психотропні марки, вісімдесят пігулок екстазі та майже півкілограма канабісу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання
    На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання
    На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання
    На Хмельниччині СБУ припинила діяльність наркоугруповання

    Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Тривають слідчі дії. 

    Хмельниччина СБУ кримінал наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ