На Хмельниччині студента вдарило струмом через падіння на контактну мережу залізниці

Машиною швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до Деражнянської міської лікарні

Вчора, 2 травня, близько 20:00 на станції Деражня Хмельницької області був травмований хлопець. З невідомих причин він, ідучи по пішохідному мосту, переліз через його перила, став на залізобетонну конструкцію, не втримався та впав на платформу, отримавши електротравму від контактної мережі. Про це повідомляє Укрзалізниця. Машиною швидкої



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Машиною швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до Деражнянської міської лікарні

Вчора, 2 травня, близько 20:00 на станції Деражня Хмельницької області був травмований хлопець. З невідомих причин він, ідучи по пішохідному мосту, переліз через його перила, став на залізобетонну конструкцію, не втримався та впав на платформу, отримавши електротравму від контактної мережі. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Машиною швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до Деражнянської міської лікарні. Ним виявився студент місцевого аграрного ліцею 2000 року народження.

Від початку 2018 року до сьогоднішнього дня через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту отримали травми різного ступеню важкості 193 сторонні особи, у тому числі 110 – зі смертельним наслідком. З них внаслідок ураження електричним струмом травмовано 8 сторонніх осіб, у тому числі одна – зі смертельним наслідком.

У відомстві нагадують, що сміливе селфі чи пошук пригод на вагонах та інфраструктурних об’єктах можуть спричинити надзвичайно тяжкі наслідки. Також і спроби розкрадання любителями легкої наживи залізничного майна та вантажів можуть закінчитися не лише кримінальною справою, але й втратою життя та здоров’я.