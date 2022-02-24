Ворог обстріляв військовий аеродром на Хмельниччині, горять склади боєприпасів

Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів

Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів

Рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі

Ворог атакував військову частину у Старокостянтинові, що у Хмельницькій області.

«Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів. Також горить склад боєприпасів», – у коментарі «Главкому» повідомив керівник Головного управління ДСНС у Хмельницькій області Едуард Братко.

Станом на 8 ранку вогнеборці не могли приступити до ліквідації пожежі, продовжуються розриви снарядів.

«Евакуації населення з прилеглих територій не відбувається, оскільки розліт боєприпасів невеликий. Наразі ситуація контрольована», – додав посадовець.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Про це заявила Держприкордонслужба.

«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з тимчасово окупованого Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться у заяві.

Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.