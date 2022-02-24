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    Ворог обстріляв військовий аеродром на Хмельниччині, горять склади боєприпасів

    Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів - Ворог обстріляв військовий аеродром на Хмельниччині, горять склади боєприпасів
    Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі

    Ворог атакував військову частину у Старокостянтинові, що у Хмельницькій області.

    «Було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад паливно-мастильних матеріалів. Також горить склад боєприпасів», – у коментарі «Главкому» повідомив керівник Головного управління ДСНС у Хмельницькій області Едуард Братко.

    Станом на 8 ранку вогнеборці не могли приступити до ліквідації пожежі, продовжуються розриви снарядів.

    «Евакуації населення з прилеглих територій не відбувається, оскільки розліт боєприпасів невеликий. Наразі ситуація контрольована», – додав посадовець.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Про це заявила Держприкордонслужба.

    «Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з тимчасово окупованого Криму. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
    В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться у заяві.

    Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    Теги: прикордонники президент населення
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    Ворог обстріляв військовий аеродром на Хмельниччині, горять склади боєприпасів