На Хмельниччину тимчасово евакуйовано з Сєвєродонецька національний університет

У вересні 2014 року через терористичні дії проросійських бойовиків та пряме вторгнення російських військових виш переїхав з Луганська до міста Сєвєродонецьк

Нині окупант зосередив зусилля на захопленні міста Сєвєродонецьк

На Хмельниччину евакуйовуються не лише підприємства, а й навчальні заклади з територій, що постраждали від російської агресії. Серед них – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, повідомив у відеозверненні начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, навчальний заклад тимчасово евакуйовано з Сєвєродонецька Луганської області до Кам’янця-Подільського.

За відомостями генштабу ЗСУ, на 22 березня російські солдати зовередили основні зусилля на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.

Довідков. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля –один із знаних українських вишів, заснований 1920 року в Луганську.

28 вересня 2014 року через терористичні дії проросійських бойовиків та пряме вторгнення російських військових керівництво університету повідомило про остаточне перенесення місцеперебування з Луганська до міста Сєвєродонецьк.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.