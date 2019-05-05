На Київщині застрелили заступника начальника одного із місцевих відділень поліції



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Правоохоронці пов'язують вбивство з професійною діяльністю

Правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю

У ніч на 5 травня невідома особа спричинила смертельне поранення заступнику начальника Баришівського відділення поліції, повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Встановлено, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию. На жаль, медики не змогли врятувати йому життя.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Тим часом речник ГУНП в Київській області Микола Жукович повідомив, що правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю.

«Пов’язане, тому що відкрите кримінальне провадження по статті 348 Кримінального кодексу України — це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо б ні — була б відкрита стаття 115 — навмисне вбивство. Тобто, ми пов’язуємо (вбивство — ред.) з його професійною діяльністю», — сказав Жукович.

З його слів, вбитий був 1987 року народження.

Відповідаючи на запитання про оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину, речник відповів, що «спецоперація «Сирена» ще триває на території Київської області».

Джерело: УНН