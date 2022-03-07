На Київщині збили ще один ворожий гелікоптер

Українські збройні сили продовжують знищувати техніку окупанта

На Київщині у місті Вишгород українська армія збила гелікоптер російських окупантів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

«Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги!», – говориться у пості.

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.