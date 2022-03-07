Намісник Лаври Павло відмовляється зрікатись Кирила, який виправдав убивства українців

Те, що вже зроблено російськими військами у деяких містах, напевно, вже ніколи не відновиться

Митрополит Павло: Те, що вже зроблено російськими військами у деяких містах, напевно, вже ніколи не відновиться

Митрополит Павло – українцям: «Ніхто наші заклики не слухав і тепер пожинаємо плоди»

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Московського патріархату Павло (Лебідь) визнав, що з початком війни українці, серед яких багато вірян Московської церкви (УПЦ МП), звинувачують цю релігійну організацію і її керівника, патріарха Кирила у пособництві Путіну.

«На жаль, сьогодні спостерігається упереджене, неприязне ставлення до нашої канонічної Святої Церкви Христової. Навіть серед тих, котрі живуть у нашій країні і є членами нашої Церкви, багато хто з ненавистю дивиться на священнослужителів нашої Святої Церкви» – визнав він в інтерв'ю, яке публікує сайт Лаври.

Митрополит підтверджує, що тепер українці, які стали свідками та учасниками страшних військових подій, озвучуються багато звинувачень, «зокрема на адресу патріарха Кирила, Блаженнішого митрополита Онуфрія, єпископату».

Справді, дехто звинувачує патріарха в тому, що відбувається, вважаючи, що він не звертається до свого президента (Путіна – «Главком»). Але чи справді чули Митрополита Київського і всієї України, коли він звертався до нашої влади? Наприклад, УПЦ досі не має статусу юридичної особи, ніхто не висловив підтримки Церкві, коли громили єпархії митрополита Іларіона та спочилого митрополита Митрофана», – виказав минулі образи Павло.

Він запевняє: звинувачення в тому, що «начебто ми є учасниками якихось беззаконь» неправдиві. «Ще хтось закликає скликати Архієрейський Собор. Але ці люди хіба не бачать, яке зараз становище в Україні? Тепер кажуть архієреям: ви повинні. Але забувають, що головне для пастиря — це наставляти та закликати до покаяння. Ніхто такі заклики не слухав і тепер пожинаємо плоди»

Нагадаємо, патріарх Кирило вважає, що на Донбасі вісім років винищували людей і тепер настав час справедливості.

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