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    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру

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    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру - На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

    На урочистому заході, біля святкового багаття гості з обох сторін співали колядок

    На українсько-польському кордоні, неподалік села Нижанковичі, Старосамбірського району відбулась урочиста передача Вифлеємського Вогню Миру.

    Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

    «Вже традиційно у переддень Різдва польські харцери передають українським пластунам Вифлеємський Вогонь, який долає безліч кордонів і символізує тепло, мир і злагоду, а також душевний спокій та любов. Саме з рук в руки щорічно поширюється символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа», - йдеться у повідомленні.

    На урочистому заході, біля святкового багаття гості з обох сторін співали колядок та пригощали один одного різдвяними оплатками.

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    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру
    Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

    Після урочистостей на кордоні, вогонь попрямував до населених пунктів Старосамбірщини, до капличок та храмів, до кожної оселі, повідомили прикордонники.

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