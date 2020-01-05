Концерти, колядки, народні гуляння: як Одеса святкуватиме Різдво



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У місті заплановано масові гуляння

5-6 січня 2020 року в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться фестиваль «Щедре Різдво». Гостей чекають різдвяні привітання, святкові виступи творчих колективів та цікаві конкурси.

Початок - об 11:00.

7 січня з 14:00 у Ротонді Міського саду Одеси розпочнеться традиційний відкритий фольклорний фестиваль «Різдво на Дерибасівській».

У рамках фестивалю заплановані: конкурс колядок, святковий концерт, ярмарок виробів народних умільців України, безкоштовне частування кутею, конкурс на кращий калач з дегустацією, ігри та розваги.

7 січня одесити і гості міста зможуть помилуватися яскравим видовищем - барвистим парадом Різдвяних трамваїв на Старосінній площі.

Нагадаємо раніше «Главком» повідомляв, як Одеса яскраво зустріла Новий 2020 рік.



