Санта-Клауси на велосипедах створили новорічний настрій на вулицях Вінниці. Фоторепортаж



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У Вінниці провели традиційний Велопарад Дідоморозів

Захід активні вінничани організовують вже 10-й рік поспіль. А майже весняна погода лише додала святкового настрою учасникам велопробігу, яких зібралося близько сотні.

Учасники велопараду переодягнулися в костюми Санта Клауса, Діда Мороза, Святого Миколая у кашкеті капітана, Снігуроньки, Ельфа та вікінга. Не забулися також прикрасити свої байки: хтось почепив цьогорічний атрибут – мишу, хтось іграшкового оленя. Були також подарункові коробки, великі цукерки та дощики.

Один з учасників привіз із собою кота, який одразу ж зібрав біля себе чималу публіку. Пухнастий чотирилапий спокійно сидів на плечах у власника, коли той крутив педалі.

«Цього року в нас ювілейний велопарад. Зважаючи на те, що велопарад знову «попав» на свята, думаю, нас сьогодні майже 200. Вже по приїзду на Майдан Незалежності, тут ми проведемо конкурс. За найкращий новорічний образ – учасники отримають подарунок.

Ця зустріч фанова. Ми просто хочемо подарувати людям новорічний настрій, навіть якщо надворі «плюсова» температура. За десять років велопарадів, найнижча температура була у 2015 році, тоді було -17. Зараз майже літо, за зимовими мірками. Фактично за цієї погоди, вже можна відкривати велосезон. А деякі люди взагалі ще його не закривали», – розповів організатор акції, голова ГО «Вінниця мобільна» Олександр Царевський.

Маршрут, за який рухалися учасники велопараду – від Майдану Незалежності (Новорічна резиденція) стартували із запізненням. Далі проїхалися площею Європейською, а по Грушевського до Центрального парку. Далі виїхали на вул. Пирогова та попрямували на Келецьку. Звідти на 600-річчя до Хмельницького шосе, а далі – Соборна та фініш – Майдан Незалежності.

На фініші всі учасники взяли участь в конкурсі щодо найкращого костюму та отримали новорічний подарунок в номінаціях:

Велодідомороз.

Велоснігурка.

Новорічний Олень (найкраще прикрашений байк).

Навколо новорічний креатив

Джерело: vinnitsa.info