На Львівщині сталася жахлива ДТП – загинула дитина



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Причини та обставини події встановлюються

У селі Банюнин Кам’янко-Бузького району, Львівська область, 4 січня на автодорозі «Київ-Чоп» сталась ДТП, внаслідок якої загинула дитина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«4 січня, близько 21:45 год. в с. Банюнин Кам’янко-Бузького району, на автодорозі «Київ-Чоп», мешканець м. Київ, керуючи автомобілем «Lexus GS300» виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем «Chevrolet Malibu», під керуванням мешканця Київської області», – йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок ДТП пасажир автомобіля «Chevrolet», мешканка Київської області 2016 року народження (дитина) від отриманих травм померла на місці події. Двох пасажирів автомобіля «Chevrolet» госпіталізували в ТП № 3 міста Львова.

Також зазначається, що пасажира автомобіля «Lexus», мешканку міста Київ 1992 року народження, доставили у Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпустили.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Італії автомобіль в’їхав в групу туристів – шестеро загиблих.

Як повідомлялося, під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл.