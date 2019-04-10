На кордоні з Румунією активно будується ще один пункт пропуску



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво переправи Орлівка-Ісакча

Пункт пропуску «Орлівка» відкриють на території поромного комплексу

Кабінет міністрів України погодив відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні з Румунією. Відповідне рішення 10 квітня прийняв під час засідання уряд.

Мова йде про відкриття міжнародного пункту пропуску «Орлівка» для поромного, пасажирського і вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) та Ісакча (Румунія). Зазначимо, на сьогодні в Одеській області немає жодного пункту пропуску, а сполучення звідси здійснюється транзитом через Молдову.

Очікується, що відкриття КПП «Орлівка» на Дунаї створить умови для запуску поромної переправи між Україною і Румунією.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що поромну переправу через Дунай можуть добудувати в 2019 році.

У квітні минулого року уряд Румунії прийняв рішення про відкриття міжнародного пункту для пасажирських і вантажних перевезень на поромній переправі через Дунай Орлівка-Ісакча. Будівництво на українській стороні стартувало восени 2015 року. Передбачається, що на переправі будуть працювати чотири пороми з осадкою 1,5 метра. Відстань між українським і румунським берегами складе не більше 900 метрів.