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    На кордоні з Румунією контрабандисти кинули велику партію цигарок

    • Розсилка
    На кордоні з Румунією контрабандисти кинули велику партію цигарок
    Фото: dpsu.gov.ua

    Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 11,3 тисячі пачок цигарок

    Більше двох десятків ящиків тютюнової контрабанди з 11 тисячами пачок цигарок виявили охоронці кордону неподалік від річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією. Контрабандисти врятувалися втечею. Про це повідомила прес-служба Мукачівського прикордонного загону ДПСУ.

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    Контрабандистів, які йшли в бік річки Тиса, прикордонники помітили близько третьої години ночі.

    «При спробі затримання, зловмисники вдалися до втечі. Під час подальших пошукових заходів за 200 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилось майже 23 ящики сигарет без акцизних марок», - зазначили прикордонники.

    Контрабандний товар доправили до відділення «Солотвино». Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 11,3 тисячі пачок цигарок.

    Контрабандний тютюн передадуть до ДФС.

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