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    Прикордонники виявили в іноземця колекцію монет на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне»

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    Прикордонники виявили в іноземця колекцію монет на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне»

    В міжнародний пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», на виїзд з України, прибув рейсовий автобус «Одеса-Кишинів»...

    Під час спільної перевірки транспортного засобу українські прикордонники та митники разом зі своїми молдовськими колегами виявили в одного з пасажирів незадекларовані раритети.

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Всього в особистих речах громадянин Молдови перевозив 50 поліетиленових пакетів зі 111 монетами різного номіналу, випуску  ІХ-ХХ століття.

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    Виявлені монети встановленим порядком вилучено з метою визначення їх історичної та культурної цінності.

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