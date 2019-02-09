Прикордонники виявили в іноземця колекцію монет на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне»
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В міжнародний пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», на виїзд з України, прибув рейсовий автобус «Одеса-Кишинів»...
Під час спільної перевірки транспортного засобу українські прикордонники та митники разом зі своїми молдовськими колегами виявили в одного з пасажирів незадекларовані раритети.
Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».
Всього в особистих речах громадянин Молдови перевозив 50 поліетиленових пакетів зі 111 монетами різного номіналу, випуску ІХ-ХХ століття.
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Виявлені монети встановленим порядком вилучено з метою визначення їх історичної та культурної цінності.