Прикордонники виявили в іноземця колекцію монет на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне»



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В міжнародний пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», на виїзд з України, прибув рейсовий автобус «Одеса-Кишинів»...

Під час спільної перевірки транспортного засобу українські прикордонники та митники разом зі своїми молдовськими колегами виявили в одного з пасажирів незадекларовані раритети.

Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

Всього в особистих речах громадянин Молдови перевозив 50 поліетиленових пакетів зі 111 монетами різного номіналу, випуску ІХ-ХХ століття.

Виявлені монети встановленим порядком вилучено з метою визначення їх історичної та культурної цінності.