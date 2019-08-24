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    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)

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    Водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно - На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    Водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно
    Фото: Mukachevo.net

    За словами водіїв, величезні затори 24 серпня зафіксовані на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино

    24 серпня на пунктах пропуску, які межують з Угорщиною, утворились величезні затори.

    Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію очевидців, на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино сьогодні рекордні черги.

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    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
    Фото: Mukachevo.net

    До слова, водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно, що призводить до великих черг.

    Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску Чоп - Захонь на Закарпатті на угорській стороні в четвер, 22 серпня, вийшла з ладу база даних митниці, через що пропуск автомобілів проводили у ручному режимі. 

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