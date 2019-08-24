На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)
Водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно
Фото: Mukachevo.net
За словами водіїв, величезні затори 24 серпня зафіксовані на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино
24 серпня на пунктах пропуску, які межують з Угорщиною, утворились величезні затори.
Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію очевидців, на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино сьогодні рекордні черги.
Фото: Mukachevo.net
До слова, водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно, що призводить до великих черг.
Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску Чоп - Захонь на Закарпатті на угорській стороні в четвер, 22 серпня, вийшла з ладу база даних митниці, через що пропуск автомобілів проводили у ручному режимі.