На кордоні з Угорщиною авто застрягли у рекордних чергах (фото)



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Водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно Фото: Mukachevo.net

За словами водіїв, величезні затори 24 серпня зафіксовані на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино

24 серпня на пунктах пропуску, які межують з Угорщиною, утворились величезні затори.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію очевидців, на пунктах пропуску Лужанка, Дзвінкове та Косино сьогодні рекордні черги.

До слова, водії скаржаться, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно, що призводить до великих черг.

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску Чоп - Захонь на Закарпатті на угорській стороні в четвер, 22 серпня, вийшла з ладу база даних митниці, через що пропуск автомобілів проводили у ручному режимі.