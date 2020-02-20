  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок

    • Розсилка
    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок

    Прикордонники вилучили понад шість тисяч пачок цигарок у трьох валізах

    Чоловіка на автівці з дипломатичними номерами зупинили на пункті пропуску «Тиса». Він намагався провезти через український кордон три валізи, повністю набиті пачками з сигаретами. На усіх були білоруські акцизні марки.

    Разом із чоловіком в автівці перебували ще двоє людей. Вони намагалися виїхати в Угорщину. Під час перевірки чоловік надав посвідчення почесного консула Латвії невстановленого зразка. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

    «Прикриваючись дипломатичним імунітетом, він відмовлявся надавати автомобіль для огляду», – розповіли прикордонники.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок
    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок
    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок
    На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок

    Представник консульської установи на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску «Тиса».

    Щоб таки оглянути автомобіль прикордонникам довелося застосувати силу та спецзасоби. Врешті у валізах зловмисника виявили 6550 пачок сигарет.

    Наразі встановлюється сума оцінки товару.

    За даними місцевих ЗМІ, прикордонники затримали почесного консула Латвійської Республіки в Ужгороді та Закарпатській області Юрія Ігнатка. На цю посаду він був призначений у липні 2019 року.

    прикордонники ЗМІ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ