На кордоні з Угорщиною затримали «дипломата» із трьома валізами, повними цигарок



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Прикордонники вилучили понад шість тисяч пачок цигарок у трьох валізах

Чоловіка на автівці з дипломатичними номерами зупинили на пункті пропуску «Тиса». Він намагався провезти через український кордон три валізи, повністю набиті пачками з сигаретами. На усіх були білоруські акцизні марки.

Разом із чоловіком в автівці перебували ще двоє людей. Вони намагалися виїхати в Угорщину. Під час перевірки чоловік надав посвідчення почесного консула Латвії невстановленого зразка. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

«Прикриваючись дипломатичним імунітетом, він відмовлявся надавати автомобіль для огляду», – розповіли прикордонники.

Представник консульської установи на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску «Тиса».

Щоб таки оглянути автомобіль прикордонникам довелося застосувати силу та спецзасоби. Врешті у валізах зловмисника виявили 6550 пачок сигарет.

Наразі встановлюється сума оцінки товару.

За даними місцевих ЗМІ, прикордонники затримали почесного консула Латвійської Республіки в Ужгороді та Закарпатській області Юрія Ігнатка. На цю посаду він був призначений у липні 2019 року.