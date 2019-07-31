КПВВ «Гнутове» закрили через пожежу та вибухи боєприпасів



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В контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» з 14:00 31 липня введено режим «Червоний»

В безпосередній близькості від КПВВ «Гнутове» горить суха трава

У КПВВ «Гнутове» на Донеччині пропуск осіб припинено через вибухонебезпечну ситуацію, яка виникла через займання трави та детонацію нерозірваних боєприпасів.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що рішенням Командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» з 14:00 31 липня введено режим «Червоний».

«Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На даний час в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування», - заявили в штабі ООС.

Повідомляється, що пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ «Гнутове» буде відновлено після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

На місце події для обстеження території було направлено піротехнічну групу та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС було ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - заявили в ДСНС.

Станом на 19:30 21 липня піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ «Майорське». Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.