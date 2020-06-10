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    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ

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    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ
    Фото: СБУ

    В Україні ділки на власних виробничих потужностях переробляли боєприпаси та повертали їх росіянам

    У Луганській області викрили виробництво танкових снарядів для потреб російської армії.

    Про це розповіли у Службі безпеки України.

    Як повідомляється, четверо переселенців з окупованої частини Донбасу завозили контрабандним шляхом комплектуючі до танкових боєприпасів російського виробництва.

    Для цього вони створили кілька підконтрольних фірм-нерезидентів, які оформляли товар як «металобрухт».

    Уже в Україні ділки на власних виробничих потужностях переробляли боєприпаси, після чого повертали їх на російські оборонні підприємства.

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    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ
    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ
    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ
    На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ

    Також зазначається, що раніше оперативники запобігли спробі ввезення в Україну російських комплектуючих на суму понад 2,5 млн гривень.

    Раніше стало відомо, що контррозвідники Служби безпеки України у Києві викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого сплив.

    Зазначимо, що ім'я посадовця та назву підприємства в СБУ не називають. Втім, нагадаємо, що 9 червня «Укроборонпром» ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства «Антонов» Олександра Донця за результатами службової перевірки.

    Росія СБУ Луганщина зброя боєприпаси
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