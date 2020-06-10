На Луганщині ділки виготовляли танкові снаряди для РФ



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Фото: СБУ

В Україні ділки на власних виробничих потужностях переробляли боєприпаси та повертали їх росіянам

У Луганській області викрили виробництво танкових снарядів для потреб російської армії.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

Як повідомляється, четверо переселенців з окупованої частини Донбасу завозили контрабандним шляхом комплектуючі до танкових боєприпасів російського виробництва.

Для цього вони створили кілька підконтрольних фірм-нерезидентів, які оформляли товар як «металобрухт».

Уже в Україні ділки на власних виробничих потужностях переробляли боєприпаси, після чого повертали їх на російські оборонні підприємства.

Також зазначається, що раніше оперативники запобігли спробі ввезення в Україну російських комплектуючих на суму понад 2,5 млн гривень.

Раніше стало відомо, що контррозвідники Служби безпеки України у Києві викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого сплив.

Зазначимо, що ім'я посадовця та назву підприємства в СБУ не називають. Втім, нагадаємо, що 9 червня «Укроборонпром» ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства «Антонов» Олександра Донця за результатами службової перевірки.