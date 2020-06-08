У зоні проведення ООС гвардійські кінологи виявили сховок з боєприпасами



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Кінолог старший солдат Дмитро Левчук зі службовим собакою Тор

На місце події прибули слідчо-оперативна група і фахівці ДСНС

У районі проведення операції Об’єднаних сил зведена кінологічна група Західного оперативно-територіального об’єднання виявила небезпечний пакунок. Випадок стався під час спільного несення служби мобільною групою на виїзді з населеного пункту Сартана Донецької області, – повідомляє пресслужба угруповання НГУ ОС.

«До зведеної кінологічної групи входить три кінологи зі службовими собаками. Дві з них розшукові з пошуку зброї та набоїв, ще одна розшукова з пошуку мінно-вибухових пристроїв. Це не перша небезпечна знахідка кінологів у районі проведення ООС», – зазначив командир зведеної кінологічної групи майор Сергій Киндич.

пФото пресслужби угруповання НГУ ОС

Під час огляду ділянки місцевості, де мав розташовуватись мобільний блок-пост кінолог старший солдат Дмитро Левчук зі службовим собакою Тор виявили пакет із набоями та гранатою. На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу, згодом прибули фахівці ДСНС. В пакеті знаходились набої калібром 5,45 – 135 штук, 7,62 – 18 штук та граната РГД-5.

Нагадаємо, 17 травня, українські прикордонники під час обшуку будівлі в смт Комишуваха у Луганські області, виявили зброю і боєприпаси. Обшук провели у одного жителя неподалік лінії розмежування. Правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

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